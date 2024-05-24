МЧС: причиной пожара в частном доме в Истре стала аварийная работа электросети

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Предварительной причиной пожара в частном доме в Истре, в результате которого погибли восемь человек, стала аварийная работа электросети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МЧС РФ.

Пожар произошел 23 мая около 04:00. Уже в 05:18 огонь удалось локализовать на площади 80 метров. Позднее пожарные ликвидировали открытое горение, а уже днем – полностью потушили пожар.

В результате возгорания погибли восемь человек. Еще один пострадал и был госпитализирован. В пресс-службе компании Ozon сообщили, что погибшие были сотрудниками подрядной организации маркетплейса.

Следователи возбудили два уголовных дела по факту произошедшего. В рамках расследования произошедшего задержали 24-летнего гражданина Узбекистана, являющегося арендатором дома.

