Правоохранители задержали арендатора сгоревшего частного дома в Истре

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Арендатора частного дома в подмосковной Истре, где произошел пожар, в результате которого погибли 8 человек, задержали. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, 24-летнего гражданина Узбекистана, являющегося арендатором дома, подозревают в причинении смерти по неосторожности. Сейчас его привезли в отделение для допроса. Также следователи работают с собственником дома, председателем СНТ и свидетелями происшествия.

По версии следствия, мужчина изначально арендовал дом для собственного проживания, но в результате поселил туда нелегальных мигрантов.

На данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые проводят осмотр здания, выясняют очаг возгорания и возможные причины пожара.

Пожар в частном доме в подмосковной Истре произошел 23 мая около 04:00. Уже в 05:18 огонь удалось локализовать на площади 80 метров. Позднее пожарные ликвидировали открытое горение, а уже днем – полностью потушили пожар.

В результате возгорания погибли восемь человек. Еще один пострадал и был госпитализирован. По предварительным данным, пожар произошел из-за воспламенившихся материалов от камина. По другой версии, к возгоранию привел неисправный обогреватель.

Следователи возбудили два уголовных дела по факту произошедшего. Одно из них значится по статье об организации незаконной миграции. Источники в полиции заявили СМИ, что в сгоревшем частном доме в СНТ "Снегирь" не было базовых систем противопожарной безопасности.

Позже выяснилось, что погибшие были сотрудниками АК "Прайм", которая выполняла функции подрядчика на одном из складов Ozon в Истринском районе.

