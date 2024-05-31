ТАСС: пожар в реконструируемом здании в центре Москвы потушен

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Спасатели потушили пожар в реконструируемом здании на Люсиновской улице в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

Пожар в здании произошел вечером 31 мая. Прибывшие на место спасатели установили, что огонь распространился на площади 300 квадратных метров. В связи с произошедшим движение рядом с местом ЧП ограничили.

Спустя около получаса пожарные локализовали огонь. Движение транспорта вблизи объекта восстановили. О пострадавших не сообщалось.

