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31 мая, 20:23

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ТАСС: пожар в реконструируемом здании в центре Москвы потушен

Пожар в реконструируемом здании в центре Москвы потушен

Фото: Москва 24

Спасатели потушили пожар в реконструируемом здании на Люсиновской улице в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.

Пожар в здании произошел вечером 31 мая. Прибывшие на место спасатели установили, что огонь распространился на площади 300 квадратных метров. В связи с произошедшим движение рядом с местом ЧП ограничили.

Спустя около получаса пожарные локализовали огонь. Движение транспорта вблизи объекта восстановили. О пострадавших не сообщалось.

Спасатели локализовали пожар на Люсиновской улице

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