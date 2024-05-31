Пожар в центре Москвы локализовали

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Спасателям удалось локализовать возгорание, которое произошло в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

По информации ведомства, огонь был локализован в 17:30.

Реконструируемое здание, расположенное на Люсиновской улице, загорелось в центре Москвы вечером 31 мая. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

В столичном департаменте транспорта предупредили москвичей о затруднении движения на данной улице и посоветовали автомобилистам выбирать альтернативные пути объезда. Однако спустя время движение восстановили.

До этого хлопок газового баллона прогремел на веранде одного из кафе на улице Сретенке в Москве. По некоторым данным, инцидент произошел в заведении Lila. После происшествия всех посетителей и персонал ресторана эвакуировали. Однако одна из официанток получила ожоги, ей оказывается необходимая медпомощь.

