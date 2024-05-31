Реконструируемое здание загорелось в центре Москвы

В центре Москвы загорелось находящееся на реконструкции здание, расположенное на Люсиновской улице. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Огонь распространился на площади 300 квадратных метров. В пресс-службе столичного департамента транспорта предупредили москвичей о затруднении движения на данной улице и посоветовали автомобилистам выбирать альтернативные пути объезда. Спустя время движение восстановили.

Ранее пожар вспыхнул на востоке Москвы утром 30 мая. Изначально его площадь составляла 1 500 квадратных метров, однако впоследствии она возросла до 4 000 квадратных метров. Спустя время огонь удалось локализовать, а затем и вовсе ликвидировать.

Для тушения возгорания привлекали 120 специалистов и 40 единиц техники. Прокуратура Восточного административного округа Москвы проконтролирует установление обстоятельств возникновения пожара.

