Вертолет Ка-32 и 120 человек привлекли к тушению пожара на востоке Москвы

Фото: МЧС России

Вертолет Ка-32, 40 единиц техники и 120 человек тушат крупный пожар в производственно-складском здании на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В МЧС добавили, что тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой здания. Внутри помещения находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

О пожаре по адресу Мартеновская улица, дом 38 стало известно утром 30 мая.

Изначально площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров, однако позже его площадь возросла до 2 тысяч "квадратов". Пожару присвоен третий из пяти ранг сложности. В настоящее время крыша горящего здания частично рушится. Пока сведений о пострадавших не поступало.