Площадь пожара на востоке Москвы выросла до 2 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Площадь пожара, охватившего производственно-складское здание на востоке Москвы, выросла до 2 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

В ведомстве указали, что в настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют пожар. Там же подчеркнули, что горит разноуровневое производственно-складское здание.

В свою очередь, Дептранс Москвы в телеграм-канале предупредил, что в связи с пожаром движение по Мартеновской улице в обе стороны временно перекрыто.

О пожаре по адресу Мартеновская улица, дом 38 стало известно утром 30 мая. Изначально площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. К тушению огня специалисты привлекли авиацию. На данный момент о пострадавших не сообщалось.