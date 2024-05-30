Пожар на востоке Москвы локализован

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Пожар в производственном здании на востоке Москвы локализован. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

По данным оперативных служб, здание обрушилось на площади 1,5 тысячи квадратных метров, передает ТАСС. Собеседник агентства уточнил, что пожар локализован на площади три тысячи "квадратов".

Огонь вспыхнул в здании по адресу Мартеновская улица, дом 38 утром 30 мая. Пожару присвоили третий из пяти номер сложности. Сначала площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров, однако позже выросла до четырех тысяч "квадратов".

Для тушения возгорания привлекли 120 специалистов и 40 единиц техники. Борьба с пламенем осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, поскольку внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Позже для ликвидации огня привлекли два вертолета. Авиация сбросила 200 тонн воды. Всего выполнено 32 слива, указали в МЧС РФ.

Установление обстоятельств возникновения пожара контролирует прокуратура ВАО. Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.