30 мая, 07:23Происшествия
Два вертолета привлечены к тушению пожара на востоке Москвы
По данным ведомства, авиация выполнила уже 32 слива и сбросила 200 тонн воды.
Огонь вспыхнул в здании по адресу Мартеновская улица, дом 38 утром 30 мая. Пожару был присвоен третий из пяти ранг сложности. Изначально площадь возгорания составляла 1 500 квадратных метров, однако впоследствии возросла до 4 000 "квадратов".
Пожар тушат 40 единиц техники и 120 человек. Борьба с огнем осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, так как внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Сообщается, что часть крыши здания обрушилась. Сведений о пострадавших не поступало.
Установление обстоятельств возникновения пожара контролирует прокуратура Восточного административного округа. Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.