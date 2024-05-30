Два вертолета привлечены к тушению пожара на востоке Москвы

Два вертолета привлечены к тушению крупного пожара на востоке Москвы. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале

По данным ведомства, авиация выполнила уже 32 слива и сбросила 200 тонн воды.

Огонь вспыхнул в здании по адресу Мартеновская улица, дом 38 утром 30 мая. Пожару был присвоен третий из пяти ранг сложности. Изначально площадь возгорания составляла 1 500 квадратных метров, однако впоследствии возросла до 4 000 "квадратов".

Пожар тушат 40 единиц техники и 120 человек. Борьба с огнем осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, так как внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Сообщается, что часть крыши здания обрушилась. Сведений о пострадавших не поступало.

Установление обстоятельств возникновения пожара контролирует прокуратура Восточного административного округа. Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

