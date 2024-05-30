Площадь пожара на востоке Москвы возросла до 4 тыс "квадратов"

Фото: МЧС России

Площадь пожара, охватившего производственно-складское здание на востоке Москвы, выросла до 4 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В МЧС добавили, что вертолет Ка-32 совершил уже 15 заходов и сбросил 75 тонн воды. В готовности к вылету находится еще один вертолет Московского авиацентра.

Установление обстоятельств возникновения пожара контролирует прокуратура Восточного административного округа. Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Огонь вспыхнул в здании по адресу Мартеновская улица, дом 38 утром 30 мая. Пожару присвоен третий из пяти номер сложности, изначально его площадь составляла 1 500 квадратных метров.

К тушению пожара, помимо вертолета Ка-32, привлечены 40 единиц техники и 120 человек. Борьба с огнем осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, так как внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. На данный момент о пострадавших не сообщалось.