30 мая, 06:49Происшествия
Площадь пожара на востоке Москвы возросла до 4 тыс "квадратов"
Фото: МЧС России
Площадь пожара, охватившего производственно-складское здание на востоке Москвы, выросла до 4 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
В МЧС добавили, что вертолет Ка-32 совершил уже 15 заходов и сбросил 75 тонн воды. В готовности к вылету находится еще один вертолет Московского авиацентра.
Установление обстоятельств возникновения пожара контролирует прокуратура Восточного административного округа. Точная причина пожара будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
Огонь вспыхнул в здании по адресу Мартеновская улица, дом 38 утром 30 мая. Пожару присвоен третий из пяти номер сложности, изначально его площадь составляла 1 500 квадратных метров.
К тушению пожара, помимо вертолета Ка-32, привлечены 40 единиц техники и 120 человек. Борьба с огнем осложняется высокой пожарной нагрузкой здания, так как внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. На данный момент о пострадавших не сообщалось.