Пожар ликвидирован на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар полностью потушили в производственно-складском здании на востоке Москвы. В результате ЧП никто не пострадал, передает телеграм-канал МЧС РФ.

Огонь вспыхнул в здании по адресу Мартеновская улица, дом 38, утром 30 мая. Пожару был присвоен третий ранг сложности. Изначально площадь возгорания составляла 1 500 квадратных метров, однако впоследствии возросла до 4 000 квадратных метров.

Для тушения возгорания привлекали 120 специалистов и 40 единиц техники. Борьба с огнем осложнялась высокой пожарной нагрузкой здания, так как внутри находились емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Между тем во время пожара часть крыши здания обрушилась.

В настоящее время установление обстоятельств возникновения пожара контролирует прокуратура Восточного административного округа Москвы. Точную причину возникновения огня специалисты установят по результатам пожарно-технической экспертизы.