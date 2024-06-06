Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 18:07

Происшествия

Спасатели ликвидировали пожар в здании на ВДНХ

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели ликвидировали пожар, возникший в административном здании на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает МЧС РФ в телеграм-канале.

По информации ведомства, для тушения возгорания привлекли 40 специалистов и 11 единиц техники.

О пожаре стало известно вечером 6 июня. Согласно данным оперативных служб, причиной пожара мог стать удар молнии. В МЧС уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

Позже спасатели смогли локализовать возгорание, площадь которого составила 110 квадратных метров. В пресс-службе выставочного центра рассказали, что угрозы распространения огня не было. Всех посетителей загоревшегося здания и сотрудников эвакуировали. На месте происшествия дежурили врачи.

Пожар произошел на ВДНХ

Читайте также


происшествияпожар
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика