Спасатели ликвидировали пожар на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели ликвидировали пожар в автосалоне на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Возгорание в здании произошло утром 10 июня. Спасатели установили, что площадь пожара составляла 50 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

Позднее площадь возгорания выросла до 200 "квадратов". Ввиду этого Дептранс Москвы временно ограничил движение по 2-му Нижнемасловскому переулку и 1-й Квесисской улице.

В тушении пожара задействовали 93 специалиста и 27 единиц техники. Кроме того, к ликвидации огня привлекли пожарную авиацию.

