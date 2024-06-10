10 июня, 09:11Происшествия
Спасатели ликвидировали пожар на севере Москвы
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Спасатели ликвидировали пожар в автосалоне на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Возгорание в здании произошло утром 10 июня. Спасатели установили, что площадь пожара составляла 50 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.
Позднее площадь возгорания выросла до 200 "квадратов". Ввиду этого Дептранс Москвы временно ограничил движение по 2-му Нижнемасловскому переулку и 1-й Квесисской улице.
В тушении пожара задействовали 93 специалиста и 27 единиц техники. Кроме того, к ликвидации огня привлекли пожарную авиацию.
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