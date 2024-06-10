10 июня, 07:19Происшествия
Пожар вспыхнул в автосалоне на севере Москвы
На место уже прибыли пожарные подразделения, которые тушат возгорание. Сведений о возможных пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется.
Ранее пожар произошел в трехэтажном административно-складском здании на Каширском шоссе. Площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. Кроме того, в здании на площади 400 квадратных метров произошло частичное обрушение кровли.
Позже огнеборцам удалось локализовать пожар, а спустя еще некоторое время – полностью потушить огонь. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.
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