Пожар вспыхнул в автосалоне на севере Москвы

Видео: МЧС России

Пожар площадью 50 квадратных метров произошел в автосалоне на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

На место уже прибыли пожарные подразделения, которые тушат возгорание. Сведений о возможных пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее пожар произошел в трехэтажном административно-складском здании на Каширском шоссе. Площадь возгорания составляла 600 квадратных метров. Кроме того, в здании на площади 400 квадратных метров произошло частичное обрушение кровли.

Позже огнеборцам удалось локализовать пожар, а спустя еще некоторое время – полностью потушить огонь. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал.