21 июня, 18:20 (обновлено 21.06.2024 18:55)Происшествия
Пожар произошел на базе ресурсов снабжения МВД в Ростове-на-Дону
Фото: телеграм-канал "Ростов Главный новости"
Здание, где, по данным открытых источников, располагается Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД, вспыхнуло в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.
Ведомство уточнило, что пожар произошел на Вятской улице, 67. В тушении задействовали 68 человек, 25 единиц техники, включая от МЧС 43 человека и 15 техники.
Угрозы распространения огня нет, добавили в министерстве.
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что площадь горения составила 700 квадратных метров, объявлен второй ранг пожара.
Движение транспорта осуществляется в штатном режиме, добавил он.
Ранее возгорание произошло в административном здании, которое расположено на Каширском шоссе в Москве. Однако спустя время пожарным удалось потушить огонь. Сотрудники ведомства также спасли одного человека.
При этом сведений о пострадавших не поступало. В ликвидации возгорания участвовали более 70 специалистов и 21 единица техники.
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