Пожар произошел на базе ресурсов снабжения МВД в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал "Ростов Главный новости"

Здание, где, по данным открытых источников, располагается Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД, вспыхнуло в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

Ведомство уточнило, что пожар произошел на Вятской улице, 67. В тушении задействовали 68 человек, 25 единиц техники, включая от МЧС 43 человека и 15 техники.

Угрозы распространения огня нет, добавили в министерстве.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что площадь горения составила 700 квадратных метров, объявлен второй ранг пожара.

Движение транспорта осуществляется в штатном режиме, добавил он.

Ранее возгорание произошло в административном здании, которое расположено на Каширском шоссе в Москве. Однако спустя время пожарным удалось потушить огонь. Сотрудники ведомства также спасли одного человека.

При этом сведений о пострадавших не поступало. В ликвидации возгорания участвовали более 70 специалистов и 21 единица техники.

