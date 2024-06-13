RT: пожар на промышленном объекте в Киевской области тушат более суток

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Огнеборцы более суток пытаются ликвидировать пожар на промышленном объекте в Киевской области. Об этом пишет RT со ссылкой на украинские СМИ.

К тушению привлекли 249 человек и 98 единиц спецтехники, а также 4 пожарных поезда. В материале указывается, что возгорание произошло в результате "падения обломков".

Несколько взрывов были слышны в Киеве после объявления в городе воздушной тревоги 12 июня.

Киевские власти сообщили о пожаре на объекте после взрывов. В местной администрации рассказали о повреждениях автозаправочной станции и складского помещения.

