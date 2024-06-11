Пожар произошел на крыше Версаля

Фото: телеграм-канал "Абзац"

Возгорание произошло на крыше Версальского дворца, посетителей эвакуировали. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, пожар возник на одном из участков кровли, где проводились строительные работы. Пожарные быстро взяли огонь под контроль, сказано в сообщении.

Между тем телеканал BFM TV передавал, что в Версале сработала пожарная сигнализация.

На опубликованных кадрах видно, как над зданием поднимается белый дым. Сотни посетителей находятся за оградой известного французского дворцового комплекса, уточняет СМИ. О причинах произошедшего пока не сообщается.

В октябре 2023 года из Версальского дворца семь раз подряд эвакуировали посетителей из-за угрозы взрыва бомбы. Все разы тревога оказывалась ложной.