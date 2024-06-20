Прокуратура начала проверку после пожара в подмосковном яхт-клубе

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сотрудники прокуратуры организовали проверку по факту возгорания в подмосковном яхт-клубе, сообщается в телеграм-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, пожар произошел 20 июня в ангаре для хранения маломерных судов на Пестовском водохранилище. В пресс-службе МЧС РФ заявили о полной ликвидации огня.

Ангар загорелся в подмосковной деревне Степаньково, рассказывали ранее в экстренной службе. Огонь распространился на тысячу квадратных метров, из-за чего пострадали как минимум две лодки. К ликвидации пожара привлекли свыше 25 человек и 7 единиц техники.

