Пожар потушен на нефтебазе в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели потушили пожар на нефтебазе в Азове Ростовской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По словам главы Ростовской области, ликвидация огня была объявлена в 12:00. Пожар на территории нефтебазы тушили около трех дней.

Территория нефтебазы загорелась рано утром 18 июня после атаки четырех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Площадь возгорания составляла 3 200 кубических метров. Спустя сутки на территории нефтебазы усложнилась ситуация с ликвидацией огня. Там разгерметизировался второй резервуар с нефтепродуктами.

