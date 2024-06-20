AP: СБУ устроила недавние атаки на объекты нефтяной инфраструктуры РФ

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Служба безопасности Украины (СБУ) виновна в недавних атаках беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры России, сообщает Associated Press со ссылкой на анонимный источник в Киеве.

По словам представителя безопасности, знакомого с ситуацией, речь идет об объектах в Адыгее и Тамбовской области.

Ранее, 20 июня, стало известно, что в результате атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе в поселке Энеме Тахтамукайского района в Адыгее. Возгорание быстро потушили.

Позднее появилась информация о возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент, по словам главы региона Максима Егорова, произошел из-за атаки беспилотника. Затем здесь же загорелась вторая емкость.

