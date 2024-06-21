Открытое горение ликвидировано на нефтебазе в Тамбовской области

Фото: телеграм-канал "Жесть Тамбов"/Наталья Рязанова

На Платоновской нефтебазе в Тамбовской области потушили открытое горение, которое произошло после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

Сейчас, как сообщили власти, специалисты осуществляют работы по охлаждению резервуаров.

О возгорании резервуара на территории Платоновской нефтебазы стало известно утром 20 июня. Предположительно, пожар произошел из-за атаки БПЛА, уточнил губернатор региона Максим Егоров. Он сообщил, что для тушения огня привлекли силы территориальной подсистемы РСЧС, включая подразделения МЧС РФ.

Спустя время правительство региона сообщило о возгорании на втором резервуаре Платоновской нефтебазы. Местные власти заявили, что сил и средств для тушения пожара достаточно.

