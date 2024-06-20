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20 июня, 16:36

Происшествия

Второй резервуар загорелся на нефтебазе в Тамбовской области

Фото: телеграм-канал "Жесть Тамбов"

Второй резервуар загорелся на Платоновской нефтебазе в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Об этом правительство региона сообщило в телеграм-канале.

По информации местных властей, сил и средств для тушения пожара достаточно.

Утром 20 июня стало известно о возгорании одного резервуара на территории Платоновской нефтебазы. Предположительно, пожар возник из-за атаки БПЛА, сказал губернатор региона Максим Егоров. По его словам, для тушения огня привлекли силы территориальной подсистемы РСЧС, включая подразделения МЧС РФ.

Также в Первомайском муниципальном округе нашли обломки беспилотника, разорвавшегося в воздухе. Пострадавших нет, уточнил Егоров.

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