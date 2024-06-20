Пожар произошел на нефтебазе в Адыгее после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Пожар произошел на нефтебазе в поселке Энеме Тахтамукайского района в Адыгее в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что пожарные подразделения быстро потушили возгорание, площадь которого составляла порядка 400 квадратных метров. Пострадавших и угрозы для местных жителей нет, отметил Кумпилов. В настоящее время на месте ЧП работает оперативный штаб.

Ранее средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Унечского района Брянской области. При воздушной атаке никто не пострадал.

До этого жительница Славянска-на-Кубани погибла после падения беспилотника на частный жилой дом. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать всю необходимую помощь семье погибшей.