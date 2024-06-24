Фото: телеграм-канал "Воробьёв LIVE"

Уголовное дело возбуждено после гибели двух человек при пожаре во Фрязине. Об этом подмосковный главк СК РФ сообщил в телеграм-канале.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

На месте происшествия сейчас работает оперативно-следственная группа. Сотрудники МЧС принимают меры для локализации пожара, также устанавливаются очаг и возможные причины возгорания.

По информации ряда СМИ, двое погибших выпали из окна горящего здания. В общей же сложности, по данным МЧС, внутри могли находиться девять человек. При этом источник в оперативных службах рассказал ТАСС, что связи с еще шестью заблокированными в горящем здании людьми нет.

При пожаре также пострадали три человека. Один из них находится в тяжелом состоянии в реанимации, его подключили к ИВЛ. Двое других – пожарные, которые отравились продуктами горения. От госпитализации они отказались, угрозы их жизни нет.

О пожаре в здании во Фрязине стало известно днем 24 июня. Сначала сообщалось, что возгорание началось на территории научно-исследовательского института "Платан", однако позже представители холдинга "Росэлектроника", который входит в состав НИИ "Платан", заявили, что горящее здание не имеет к ним отношения. По их словам, в конце 1990-х годов здание перешло в частную собственность.

