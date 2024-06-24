Три человека пострадали при пожаре в подмосковном Фрязине

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Три человека пострадали при пожаре в бывшем здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

По словам Воробьева, пострадавший 34-летний мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации в больнице имени М. В. Гольца, его подключили к ИВЛ. Также двое пожарных обратились за медицинской помощью из-за отравления продуктами горения, добавил губернатор. По его словам, их уже осмотрели, но от госпитализации спасители отказались, угрозы для их жизни нет. В данный момент на месте происшествия работают 16 бригад скорой помощи, уточнил губернатор.

В свою очередь, источник в оперативных службах заявил ТАСС, что причиной взрыва в офисном здании стал газовый баллон.

В настоящее время площадь пожара составляет 4,5 тысячи квадратных метров. В телеграм-канале МЧС России заявили, что для тушения был направлен второй вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

О возгорании в бывшем корпусе НИИ "Платан" стало известно 24 июня. Изначально сообщалось о пожаре на пятом этаже, однако вскоре огнем охватило также 6, 7 и 8-й уровни. В МЧС России сообщали, что тушение осложняют высокая температура и сильное задымление. По данным министерства, на месте ЧП работает более 100 специалистов и 40 единиц техники.

В связи с гибелью двух человек подмосковный главк СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".