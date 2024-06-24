24 июня, 06:40Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в сауне в Барнауле
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Огнеборцы ликвидировали открытое горение в сауне на территории одной из гостиниц Барнаула. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
В данный момент сотрудники ведомства продолжают проводить проливку и разбор конструкций.
О пожаре в сауне на территории гостиницы в Барнауле стало известно в ночь на 24 июня. Площадь возгорания составляла порядка 600 квадратных метров.
В результате инцидента, предварительно, пострадал один человек. К ликвидации пожара привлекали 60 специалистов и 16 единиц техники МЧС.
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