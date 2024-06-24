Пожарные ликвидировали открытое горение в сауне в Барнауле

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огнеборцы ликвидировали открытое горение в сауне на территории одной из гостиниц Барнаула. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В данный момент сотрудники ведомства продолжают проводить проливку и разбор конструкций.

О пожаре в сауне на территории гостиницы в Барнауле стало известно в ночь на 24 июня. Площадь возгорания составляла порядка 600 квадратных метров.

В результате инцидента, предварительно, пострадал один человек. К ликвидации пожара привлекали 60 специалистов и 16 единиц техники МЧС.