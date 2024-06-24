ТАСС: жертвами пожара во Фрязине стали 8 человек

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Жертвами пожара в подмосковном Фрязине, по предварительным данным, стали восемь человек. Об этом рассказали ТАСС представители оперативных служб.

Собеседник агентства рассказал, что всего в здании после начала пожара оставались девять человек. При этом, рассказал источник в оперативных службах, одного из них удалось спасти, еще двое погибли после того, как выпали из окна, спасаясь от огня.

"Шесть остались внутри, там произошли обрушения. Предварительно, все они погибли", – отметил он.

В оперативных службах также рассказали, что в здании полностью выгорели четыре этажа. При этом внутри якобы продолжаются обрушения.

О пожаре в здании во Фрязине стало известно 24 июня. Изначально сообщалось, что возгорание началось на территории научно-исследовательского института "Платан", однако спустя некоторое время представители холдинга "Росэлектроника", относящегося к НИИ "Платан", заявили, что горящее здание не имеет к ним отношения. Представители организации рассказали, что в конце 1990-х годов здание перешло в частную собственность.

Площадь пожара составляет 4,5 тысячи квадратных метров. При этом тушение осложняется высокой температурой и сильным задымлением. На месте ЧП работают более 100 специалистов, 40 единиц техники и два пожарных вертолета.

В результате происшествия пострадали три человека. Состояние одного из них остается тяжелым, он находится в реанимации. Врачи подключили его к аппарату ИВЛ. Двое других оказались пожарными, которые отравились продуктами горения. Они отказались от госпитализации, в настоящий момент их жизни ничего не угрожает.

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

