Площадь пожара во Фрязине увеличилась до 5 000 квадратных метров

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Площадь пожара в бывшем административном здании научно-исследовательского института (НИИ) "Платан" в подмосковном Фрязине увеличилась до 5 000 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Спасатели уточнили, что внутри здания находятся баллоны с газовоздушной смесью. При этом источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что огонь уже охватил семь этажей – со второго по восьмой.

Сейчас на месте происшествия работают более 130 сотрудников МЧС, а также 50 единиц техники.

О возгорании в восьмиэтажном здании стало известно 24 июня.

Внутри, по предварительным данным, могли быть 9 человек, одного из которых удалось спасти. Еще двое скончались. По данным СМИ, они выпали из окна, спасаясь от огня. Остальные шесть, по версии одного из информагентств, погибли внутри здания, где начались обрушения перекрытий.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

