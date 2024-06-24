МЧС: 9 человек могут находиться внутри горящего НИИ "Платан" во Фрязине

Внутри горящего административного здания научно-исследовательского института "Платан" в подмосковном Фрязине могут находиться 9 человек, сообщили в телеграм-канале МЧС РФ.

Сотрудники ведомства смогли спасти одного человека. В настоящее время спасательная операция продолжается. К тушению пожара привлечены 72 специалиста и 24 единицы техники, в том числе автолестницы, уточнили в министерстве.

Между тем пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области заявила Агентству "Москва", что пожару был присвоен третий ранг сложности. По данным источника в оперслужбах, изначально охвативший пятый этаж, перекинулся на четвертый, пишет ТАСС.

Немногим позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что огнем охвачены 5, 6 и 7-й этажи, а на месте работают 8 расчетов МЧС.

"Поиск пострадавших продолжается. На место пожара по моему поручению выехал исполняющий обязанности начальника МЧС России по Московской области Александр Перегуда", – написал он в своем телеграм-канале.

Сообщение о пожаре в восьмиэтажном здании НИИ на территории промзоны в Заводском проезде поступило в диспетчерскую в 14:39. По открытым данным, "Платан" занимается производством электронных деталей и радиокомпонентов.

