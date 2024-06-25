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25 июня, 20:39

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ТАСС: пожар вновь возник в сгоревшем административном здании во Фрязине

Пожар вновь возник в сгоревшем административном здании во Фрязине

Видео: телеграм-канал Baza

Пожар вновь возник в сгоревшем накануне бывшем административном здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине, пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.

"Предположительно, горит технический этаж", – сказал собеседник издания.

Также в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области журналистам подтвердили факт выезда пожарных по адресу, где располагается сгоревшее здание.

Постройка загорелась днем 24 июня, огонь распространился на семи этажах, со второго по восьмой, на площади в 5 000 квадратных метров. Полностью потушить пожар удалось только ближе к обеду следующего дня.

Официально сообщалось о 6 погибших, двое из которых выпали из окна. Однако в СМИ сообщали, что число умерших может составить 8 человек. Также в результате трагедии пострадал один человек – он находится в реанимации.

По факту гибели людей в управлении СК по Московской области возбудили уголовное дело. Одной из причин пожара в СКР назвали неисправность электропроводки.

Система автоматического оповещения о пожаре отсутствовала в сгоревшем во Фрязине здании

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