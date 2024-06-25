СК назвал одной из причин пожара во Фрязине неисправность электропроводки

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Следственный комитет назвал одной из причин пожара во Фрязине неисправность электропроводки. Об этом заявили в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

Криминалисты установили, что возгорание произошло в помещении, находящемся на пятом этаже, после чего огонь распространился на большую площадь внутри здания, что повлекло обрушение перекрытий. Следствие уточнило, что помещения сданы в аренду около 50 организациям.

"К настоящему времени известно о шести погибших, точное количество устанавливается", – подтвердили в СК.

По данным СК, в настоящее время специалисты провели обыски по месту жительства директоров управляющей зданием организации, а также организаций, арендующих помещения. Сейчас правоохранители проводят допросы. Помимо этого, на месте происшествия следователи и криминалисты продолжают работу над установкой причины и очага возгорания.

Пожар в здании бывшего научно-исследовательского института "Платан" произошел днем 24 июня. Огонь охватил семь из восьми этажей дома. Пожарные локализовали возгорание на площади пять тысяч квадратных метров. Позднее они ликвидировали открытое горение.

При пожаре погибли шесть человек. Двое из них выпали из окна горящего здания, а тела четверых нашли на седьмом этаже. Еще одного спасли и поместили в реанимацию.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". СМИ писали, что причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети.