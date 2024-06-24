ТАСС: причиной пожара во Фрязине стал аварийный режим работы электросети

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Причиной пожара в здании на территории подмосковного Фрязина, предварительно, стал аварийный режим работы электросети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей оперативных служб.

Информация о возгорании в бывшем здании НИИ "Платан" появилась днем 24 июня. По некоторым данным, в общей сложности огонь охватил семь этажей здания – со второго по восьмой. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 5 тысяч квадратных метров.

В результате пожара погибли два человека, которые выпали из окна. Еще один был спасен, его поместили в реанимацию. По данным СМИ, в горящем здании оставались еще шестеро человек, которые позже, предварительно, погибли.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Работники некоторых компаний, которые находились в здании, рассказали, что там не сработала пожарная сигнализация. По их словам, информацию о возгорании люди узнавали по "сарафанному радио". При этом последний раз бывшее здание НИИ проверяли на соблюдение требований пожарной безопасности еще в 2017 году. Тогда, согласно документам, нашли 13 нарушений, включая отсутствие системы автоматической пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуацией.

