Спасатель Логинов: эвакуация людей из горящего во Фрязине здания осложнялась задымлением

24 июня, 20:42Происшествия
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Усилия пожарных, прибывших на место пожара в подмосковном Фрязине, были направлены на спасение находившихся в здании людей, но работы осложнялись высокой температурой и плотным задымлением. Об этом заявил заместитель начальника ГУ МЧС по Подмосковью Алексей Логинов, чей комментарий был опубликован в телеграм-канале министерства.
"При проведении спасательных работ и разведки произошла серия взрывов, моментальное распространение огня на значительную площадь, создалась угроза обрушения строительных конструкций, люди оказались отрезанными от путей эвакуации", – отметил он.
Он также обратил внимание, что в настоящее время местонахождение людей в горящем офисном здании еще устанавливается.
Логинов рассказал, что спасатели получили информацию о пожаре в 14:39 по московскому времени. Пожарные, которые прибыли на место возгорания, обнаружили, что огонь распространился на несколько этажей восьмиэтажного здания.
После взрывов в целях предотвращения жертв среди личного состава пожарно-спасательных подразделений было принято решение об их отводе на безопасное расстояние, отметил представитель ведомства.
О возгорании стало известно днем 24 июня. По некоторым данным, в общей сложности огонь охватил семь этажей здания – со второго по восьмой. К настоящему моменту возгорание удалось локализовать на площади 5 тысяч квадратных метров.
В результате возгорания погибли два человека, которые выпали из окна горящего здания. Еще один был спасен, его поместили в реанимацию. По данным СМИ, внутри здания оставались еще шестеро человек, которые позже, предварительно, погибли.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
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