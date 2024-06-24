Очевидец заявил, что в горящем во Фрязине здании не сработала система оповещения

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В горящем здании бывшего научно-исследовательского института (НИИ) "Платан" в подмосковном Фрязине не сработала пожарная сигнализация, а люди узнали о возгорании по "сарафанному радио", заявили очевидцы в беседе с ТАСС.

"Никаких сигнализаций не было. О пожаре мне сказали коллеги", – заявил работник одной из фирм, находившейся на третьем этаже, Вадим.

Мужчина отметил, что они сначала не поверили, но когда почувствовали запах гари, то вышли на улицу. Он предположил, что источником пожара стал швейный цех.

"Повезло, что был обед и многих в здании просто не было", – сказал другой собеседник агентства.

Он подчеркнул, что пожар начался в 14 часов, а первые пожарные расчеты прибыли уже в 14:15. К тому моменту в здании оказались заблокированы 9 человек, но они продолжали ждать помощи, уточнил собеседник издания.

Еще один очевидец в беседе с Москвой 24 рассказал, что видел, как горел 7-й этаж, с правой стороны которого вырывались языки пламени, а с левой был дым. Он также слышал один взрыв, похожий на хлопок газового баллона.

"Никто сначала не понял, что там что-то серьезное – одно окно буквально горело", – добавил он.

Ранее стало известно, что последний раз бывшее здание НИИ проверяли на соблюдение требований пожарной безопасности еще в 2017 году. Тогда, согласно документам, нашли 13 нарушений, включая отсутствие системы автоматической пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуацией.

О возгорании стало известно 24 июня. К настоящему моменту огонь удалось локализовать на площади 5 тысяч квадратных метров.

В результате пожара пострадал один человек, который находится в реанимации в тяжелом состоянии. Два человека погибли, выпав из окна. Еще шесть, по данным СМИ, скончались внутри здания.

По факту гибели двух и более людей в подмосковном СКР возбудили уголовное дело.

