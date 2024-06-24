24 июня, 21:59Происшествия
Спасатели ликвидировали открытое горение в здании во Фрязине
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в административном здании на территории Фрязина, сообщается в телеграм-канале ведомства.
О пожаре в здании бывшего научно-исследовательского института "Платан" стало известно днем 24 июня. Огонь охватил семь из восьми этажей здания. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 5 000 квадратных метров.
В результате погибли два человека, которые выпали из окна здания, спасаясь от огня. Еще один человек выжил, его поместили в реанимацию. По данным СМИ, внутри здания оставались шестеро человек, которые, по предварительной информации, погибли.
При этом сотрудники некоторых компаний, которые находились в здании, рассказали, что после возгорания там не сработала пожарная сигнализация. Они уточнили, что люди узнавали о начале пожара по "сарафанному радио".
Выяснилось, что в последний раз проверка на соблюдение требований пожарной безопасности проводилась в бывшем здании НИИ еще в 2017 году. Документы свидетельствуют о том, что тогда были выявлены 13 нарушений, включая отсутствие системы автоматической пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуацией.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". По данным журналистов, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети.
Четыре этажа полностью выгорели в пожаре во Фрязине