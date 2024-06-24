Спасатели ликвидировали открытое горение в здании во Фрязине

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Сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в административном здании на территории Фрязина, сообщается в телеграм-канале ведомства.

О пожаре в здании бывшего научно-исследовательского института "Платан" стало известно днем 24 июня. Огонь охватил семь из восьми этажей здания. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 5 000 квадратных метров.

В результате погибли два человека, которые выпали из окна здания, спасаясь от огня. Еще один человек выжил, его поместили в реанимацию. По данным СМИ, внутри здания оставались шестеро человек, которые, по предварительной информации, погибли.

При этом сотрудники некоторых компаний, которые находились в здании, рассказали, что после возгорания там не сработала пожарная сигнализация. Они уточнили, что люди узнавали о начале пожара по "сарафанному радио".

Выяснилось, что в последний раз проверка на соблюдение требований пожарной безопасности проводилась в бывшем здании НИИ еще в 2017 году. Документы свидетельствуют о том, что тогда были выявлены 13 нарушений, включая отсутствие системы автоматической пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуацией.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". По данным журналистов, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети.

