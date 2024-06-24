24 июня, 21:34Происшествия
МЧС опровергло информацию о пострадавших пожарных при тушении здания во Фрязине
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Информация о двух спасателях, которые пострадали при тушении пожара в административном здании во Фрязине, не нашла подтверждения. Об этом ТАСС заявил замначальника ГУ МЧС по Московской области Алексей Логинов.
О пострадавших во Фрязине спасателях ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, они отравились продуктами горения и обратились за медпомощью, однако от госпитализации отказались.
Пожар в здании бывшего научно-исследовательского института "Платан" начался днем 24 июня. В результате огонь охватил семь этажей восьмиэтажного здания. Возгорание удалось локализовать на площади 5 000 квадратных метров.
В результате погибли два человека, выпав из окна горящего здания. Еще одного удалось спасти, его поместили в реанимацию. По данным СМИ, внутри здания оставались еще шестеро человек, все они, предварительно, погибли.
При этом работники некоторых компаний, которые находились в здании, рассказали, что там не сработала пожарная сигнализация. По их словам, информацию о возгорании люди узнавали по "сарафанному радио". При этом последний раз бывшее здание НИИ проверяли на соблюдение требований пожарной безопасности еще в 2017 году. Тогда, согласно документам, нашли 13 нарушений, включая отсутствие системы автоматической пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуацией.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Причиной пожара, по данным СМИ, мог стать аварийный режим работы электросети.
Четыре этажа полностью выгорели в пожаре во Фрязине