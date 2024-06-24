МЧС опровергло информацию о пострадавших пожарных при тушении здания во Фрязине

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Информация о двух спасателях, которые пострадали при тушении пожара в административном здании во Фрязине, не нашла подтверждения. Об этом ТАСС заявил замначальника ГУ МЧС по Московской области Алексей Логинов.

О пострадавших во Фрязине спасателях ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, они отравились продуктами горения и обратились за медпомощью, однако от госпитализации отказались.

Пожар в здании бывшего научно-исследовательского института "Платан" начался днем 24 июня. В результате огонь охватил семь этажей восьмиэтажного здания. Возгорание удалось локализовать на площади 5 000 квадратных метров.

В результате погибли два человека, выпав из окна горящего здания. Еще одного удалось спасти, его поместили в реанимацию. По данным СМИ, внутри здания оставались еще шестеро человек, все они, предварительно, погибли.

При этом работники некоторых компаний, которые находились в здании, рассказали, что там не сработала пожарная сигнализация. По их словам, информацию о возгорании люди узнавали по "сарафанному радио". При этом последний раз бывшее здание НИИ проверяли на соблюдение требований пожарной безопасности еще в 2017 году. Тогда, согласно документам, нашли 13 нарушений, включая отсутствие системы автоматической пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуацией.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Причиной пожара, по данным СМИ, мог стать аварийный режим работы электросети.

