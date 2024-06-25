РИА Новости: число погибших при пожаре во Фрязине выросло до шести

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Число погибших на месте пожара в административном здании в подмосковном Фрязине возросло до шести человек, об этом РИА Новости рассказали представители экстренных служб.

Днем 24 июня произошел пожар в здании бывшего научно-исследовательского института "Платан". Огонь охватил семь из восьми этажей дома. Пожарные локализовали возгорание на площади пять тысяч квадратных метров. Позднее они ликвидировали открытое горение.

При пожаре погибли два человека, которые выпали из окна горящего здания. Еще одного спасли и поместили в реанимацию. Позднее на седьмом этаже здания обнаружили тела еще четырех человек.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". СМИ писали, что причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электросети.