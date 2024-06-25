Владелец сгоревшего здания во Фрязине задолжал 3 млн рублей и признан банкротом

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Владелец бывшего здания НИИ "Платан" во Фрязине, где произошел пожар, Татьяна Белоусова была признана банкротом в 2017 году, а также имеет долг в размере трех миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные системы "СПАРК".

По данным системы, фирма, бенефициаром которой являлась Белоусова, зарегистрирована в здании, ранее принадлежавшем НИИ. В 2023 году Федеральная налоговая служба приняла решение о блокировке ее счетов. Причиной для этого стала неуплата налогов и непредоставление декларации. Кроме того, в отношении ее компании велось несколько исполнительных производств. Так, фирма является должником за услуги ЖКХ и связь, за которые Белоусовой необходимо выплатить 3 миллиона рублей.

При этом в настоящее время приставы работают над тем, чтобы взыскать с фирмы 6,3 миллиона рублей, которые должны быть переданы предприятию радиоэлектронной промышленности "Исток" имени А. И. Шокина.

Пожар в бывшем здании НИИ начался днем 24 июня. Возгорание распространилось на площади 5 000 квадратных метров. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось только к вечеру того же дня, однако полностью потушить огонь они сумели 25 июня.

По официальным данным, в результате пожара погибли 6 человек, двое из которых выпали из окна. Однако некоторые СМИ сообщили, что число погибших могло составить 8 человек. Также известно, что в результате происшествия пострадал один человек, который находится в реанимации.

В свою очередь, сотрудники подмосковного СК РФ возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Одной из причин пожара следователи называют неисправность электропроводки. При этом другой источник в оперативных службах заявил, что предварительной причиной возгорания является аварийный режим работы электросети.