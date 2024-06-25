ТАСС: в сгоревшем во Фрязине здании не было систем оповещения и пожаротушения

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Автоматических систем оповещения и тушения пожара в бывшем административном здании НИИ "Платан" в подмосковном Фрязине не было, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Ранее аналогичную информацию рассказали работники фирм, которые арендовывали помещения в здании. О происшествии, по словам очевидцев, люди узнавали по "сарафанному радио".

При этом, согласно данным системы СПАРК, последняя плановая проверка, которая была в 2017 году, также выявила отсутствие подобных защитных и оповестительных систем. Тогда специалисты нашли 13 нарушений в области пожарной безопасности.

Здание загорелось днем 24 июня. Огонь распространился на площади в 5 000 квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось к вечеру того же дня, но полностью пожар потушили только ближе к обеду 25 июня.

Официально сообщалось о 6 погибших, двое из которых выпали из окна. Однако в СМИ сообщали, что в результате пожара могли погибнуть 8 человек. При этом из-за происшествия пострадал один человек – он находится в реанимации.

По факту гибели людей в подмосковном СКР возбудили уголовное дело. Одной из причин пожара в СК называют неисправность электропроводки.

