СК опубликовал кадры последствий пожара в подмосковном Фрязине

Видео: телеграм-канал "Официальный канал ГСУ СК России по Московской области"

Подмосковное управление Следственного комитета РФ показало кадры последствий пожара в бывшем административном здании НИИ "Платан" во Фрязине. Соответствующее видео было размещено в телеграм-канале ведомства.

На кадрах видна работа представителей СК, которые осматривают сгоревшие помещения.

Административное здание, внутри которого находились помещения около 50 арендаторов, загорелось днем 24 июня. Пламя распространилось на площади 5 тысяч квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось к вечеру того же дня, а полностью потушить возгорание – 25 июня.

В здании после начала пожара оставались девять человек, одного из которых удалось спасти. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Два человека погибли, выпав из окна. Еще шесть, по данным СМИ, скончались внутри здания, однако на данный момент на седьмом этаже удалось найти тела только четырех человек. Число погибших, по официальным данным, составило 6 человек.

Представитель подмосковного МЧС отметил, что пожарные пытались спасти людей, но работы осложнялись высокой температурой и задымлением, а также серией взрывов. СМИ сообщали, что они прозвучали на шестом этаже, из-за чего часть конструкций здания рухнула, перекрыв пути для эвакуации. Кроме того, быстрому распространению огня поспособствовали внутренняя отделка из горючих материалов, перепланировки и панорамные окна, отмечали оперативные службы.

По факту гибели двух и более людей в подмосковном СКР возбудили уголовное дело. Криминалисты установили, что очаг возгорания был на пятом этаже. Одной из причин пожара в СК называют неисправность электропроводки, а другой источник в оперативных службах назвал предварительной причиной аварийный режим работы электросети.

