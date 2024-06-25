ТАСС: площадь вновь возникшего пожара во Фрязине увеличилась до 100 "квадратов"

Фото: телеграм-канал "Москва FM"

Площадь вновь возникшего пожара во Фрязине увеличилась до 100 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что спасатели уже приступили к тушению огня. По его словам, возгорание возникло на самом последнем, техническом этаже.

Огонь вновь заметили в сгоревшем накануне здании бывшего НИИ "Платан" вечером 25 июня. очередное возгорание могло возникнуть из-за поднявшегося ветра, который и раздул тлеющий очаг.

В понедельник, 24 июня, огонь охватил семь этажей восьмиэтажного здания, распространившись на площади в 5 000 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано вечером того же дня, но полностью потушить огонь пожарные сумели только ближе к обеду 25 июня.

По официальным данным, в результате пожара погибли 6 человек, двое из которых выпали из окна. Некоторые СМИ, в свою очередь, сообщали, что число умерших может составлять 8 человек. Кроме того, в огне пострадал один человек, который находится в реанимации.

В СУ СК по Московской области возбудили уголовное дело по факту гибели этих людей. Одной из причин пожара следователи назвали неисправность электропроводки.

