ТАСС: в сгоревшем здании во Фрязине погибших больше нет

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В сгоревшем здании бывшего НИИ "Платан" во Фрязине людей больше нет, от огня погибли шестеро. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что также нет людей, которые числятся пропавшими без вести.

Также в оперативных службах заявили, что причиной ЧП стал дуговой пробой в электросети, который привел к воспламенению горючих материалов. Там же подчеркнули, что дуговой пробой, или искрение, появляется в неисправных и поврежденных электроустановках.

Пожар начался 24 июня. Огонь охватил семь этажей 8-этажного здания, он распространился на площади в пять тысяч квадратных метров. Спасатели ликвидировали открытое горение вечером того же дня, но целиком потушить пламя смогли лишь днем 25 июня.

По официальным данным, двое из шести погибших выпали из окна. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Вечером 25 июня пожар в здании вновь начался. Причиной мог стать поднявшийся ветер, который раздул тлеющий очаг. Пожарные ликвидировали возгорание к концу дня.

По делу о пожаре правоохранители задержали замгендиректора компании "Исприн" и представителя собственника объекта. По версии следствия, замгендиректора фирмы, вступив в сговор с представителем собственника здания, оказывали арендаторам услуги по предоставлению им помещений для ведения своей деятельности, получая за это деньги. Однако безопасность в ходе оказания услуг они не обеспечили.