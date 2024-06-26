Замгендиректора "Исприна" и представитель собственника задержаны после пожара во Фрязине

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Замгендиректора компании "Исприн" и представитель собственника объекта задержаны по делу о пожаре в административно-промышленном здании во Фрязине. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета России (СКР).

По информации следствия, с 2021 года здание находилось в ведении ООО "Исприн", которое привлечено с целью обеспечения сохранности имущества при проведении банкротства умершего собственника-должника.

Следователи установили, что замгендиректора фирмы, вступив в сговор с представителем собственника здания, оказывали арендаторам услуги по предоставлению им помещений для ведения своей деятельности, получая за это деньги.

При этом безопасность в ходе оказания услуг они не обеспечили. Предположительно, из-за неисправности проводки произошло возгорание на пятом этаже, что привело к гибели людей.

"Причиной гибели людей также послужило нарушение требований пожарной безопасности в части отсутствия систем сигнализации, оповещения, пожаротушения, а также блокировки пожарных выходов", – говорится в сообщении ведомства.

В рамках расследования уголовного дела были проведены опросы, обыски, осмотры, назначены экспертизы. Следователи продолжают устанавливать личности причастных к трагедии.

В понедельник, 24 июня, огонь охватил семь этажей восьмиэтажного здания, распространившись на площади в 5 000 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать вечером того же дня, однако целиком потушить огонь спасатели сумели только ближе к обеду 25 июня.

Согласно официальным данным, в результате пожара погибли 6 человек, двое из которых выпали из окна. В СУ СК по Московской области было возбуждено уголовное дело по факту гибели людей.

Огонь вновь заметили в сгоревшем здании бывшего НИИ "Платан" вечером 25 июня. Пожар мог возникнуть из-за поднявшегося ветра, который и раздул тлеющий очаг. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Полностью ликвидировать возгорание удалось только к концу суток 25 июня.

