Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 18:15

Происшествия

Система автоматического оповещения о пожаре отсутствовала в сгоревшем во Фрязине здании

Система автоматического оповещения о пожаре отсутствовала в сгоревшем во Фрязине здании

Директор НИИ неотложной детской хирургии рассказал, как приняли пациентов из Севастополя

Новости мира: 50 человек погибли в ходе протестов в Кении

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Теракт" по факту атаки на Севастополь

Новости регионов: крупный лесной пожар произошел в Якутии

Семерых пострадавших в результате атаки ВСУ на Севастополь выписали из больниц

Родственники пациентов из Севастополя прибыли в Москву

Следователи показали, как выглядит изнутри сгоревшее здание во Фрязине

Новости регионов: число погибших в результате терактов в Дагестане увеличилось до 21

Врачи московских больниц рассказали о состоянии пациентов из Севастополя

В здании, сгоревшем в подмосковном Фрязине, не было автоматических систем оповещения и тушения пожара. Об этом сообщили в оперативных службах.

Согласно данным из аналитической системы "Спарк", владелица здания Татьяна Белоусова задолжала три миллиона рублей за услуги ЖКХ и связь и была признана банкротом. Также против ее компании велось несколько исполнительных производств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарвидеоСветлана Ключникова
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика