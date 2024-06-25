Система автоматического оповещения о пожаре отсутствовала в сгоревшем во Фрязине здании

В здании, сгоревшем в подмосковном Фрязине, не было автоматических систем оповещения и тушения пожара. Об этом сообщили в оперативных службах.

Согласно данным из аналитической системы "Спарк", владелица здания Татьяна Белоусова задолжала три миллиона рублей за услуги ЖКХ и связь и была признана банкротом. Также против ее компании велось несколько исполнительных производств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

