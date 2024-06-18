Новости мира: фермеры разлили свиной навоз на границе для борьбы с нелегалами в Польше

Польские фермеры разлили вдоль границы свиной навоз, чтобы отпугнуть нелегалов-мусульман. Дело в том, что пограничники регулярно отчитываются об агрессивных попытках нелегальных мигрантов пройти в Польшу со стороны Белоруссии. По предварительным оценкам, в сутки попасть на территорию ЕС пытаются около 200 человек.

Крупный пожар возник в промзоне Стамбула. Дым окутал район, где расположены кожевенные предприятия. На месте инцидента работают все оперативные службы и десятки расчетов пожарных. Известно, что горящая промзона расположена рядом с турецким международным аэропортом.

Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов против повышения налогов в Кении. Акция прошла в Найроби, на нее собрались несколько десятков человек. Протесты организовало движение "Захвати парламент". Оно выступает против нового ежегодного налога в 2,5% на частный транспорт и повторный ввод НДС на хлеб.

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