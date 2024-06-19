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19 июня, 20:00

Происшествия

Новости регионов: лесные пожары начали тушить с помощью десантников в Якутии и Забайкалье

Новости регионов: лесные пожары начали тушить с помощью десантников в Якутии и Забайкалье

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В Якутии и Забайкальском крае тушат лесные пожары. На помощь направлены парашютисты и десантники Федеральной Авиалесоохраны. Для борьбы с огнем специалисты применяют особый метод работы с почвой. За динамикой пожаров наблюдают ночью, чтобы на рассвете с учетом изменений обстановки начать работу на кромках пламени. На данный момент в Якутии спасатели ведут борьбу с 66 лесными пожарами, в Забайкальском крае – с девятью.

Тем временем в Дагестане молния ударила по пастбищу, на котором в тот момент находился пастух и стадо овец. Мужчина погиб. Мощного разряда не выдержали и более 50 животных. Как уточнили в администрации региона, мужчина в момент удара молнии разговаривал по телефону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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