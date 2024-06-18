Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 08:45

В мире

Новости мира: протестующие попытались проникнуть в резиденцию премьера Израиля Нетаньяху

Новости мира: протестующие попытались проникнуть в резиденцию премьера Израиля Нетаньяху

Новости мира: стая акул-молотов напугала туристов в Испании

Новости мира: отель загорелся на западе Турции

Новости мира: Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после саммита по Украине

Новости мира: в НАТО начали консультации по ядерному оружию

Новости мира: крупные реки Китая вышли из берегов из-за наводнения

Новости мира: сильный лесной пожар добрался до жилых домов в Калифорнии

Новости мира: итоговую декларацию саммита по Украине поддержали 80 стран

Новости мира: второй день мирной конференции по Украине прошел в Швейцарии

Новости мира: первый день конференции по Украине прошел в Швейцарии

В ночь на 18 июня протестующие против режима премьер-министра Биньямина Нетаньяху попытались прорваться в его частную резиденцию в Иерусалиме. Людям удалось вплотную подобраться к зданию. Находился ли Нетаньяху там в момент ЧП, неизвестно. Силовики разогнали зачинщиков беспорядка водометом.

Тем временем лесные пожары в США, вызванные аномальной жарой и засухой, вспыхнули в Нью-Мехико. Ситуация в штате достигла критического уровня, из-за чего пришлось эвакуировать десятитысячный город Руидосо. Власти призывают местных жителей следовать инструкциям и отложить все планы на неделю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпроисшествияпожарвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика