Новости мира: протестующие попытались проникнуть в резиденцию премьера Израиля Нетаньяху

В ночь на 18 июня протестующие против режима премьер-министра Биньямина Нетаньяху попытались прорваться в его частную резиденцию в Иерусалиме. Людям удалось вплотную подобраться к зданию. Находился ли Нетаньяху там в момент ЧП, неизвестно. Силовики разогнали зачинщиков беспорядка водометом.

Тем временем лесные пожары в США, вызванные аномальной жарой и засухой, вспыхнули в Нью-Мехико. Ситуация в штате достигла критического уровня, из-за чего пришлось эвакуировать десятитысячный город Руидосо. Власти призывают местных жителей следовать инструкциям и отложить все планы на неделю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

