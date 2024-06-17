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17 июня, 07:45

Происшествия

Новости мира: сильный лесной пожар добрался до жилых домов в Калифорнии

Новости мира: сильный лесной пожар добрался до жилых домов в Калифорнии

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В американской Калифорнии сильный лесной пожар добрался до жилых домов. Всего за сутки площадь возгорания разрослась до четырех тысяч гектаров. Известно, что два дома уничтожены огнем. Спасатели успели эвакуировать порядка тысячи человек из близлежащих зон отдыха.

Тем временем жители юга Китая страдают от продолжающегося наводнения. Оно уже побило исторический рекорд: за сутки выпало 40 сантиметров осадков, в целом за месяц – порядка сотни сантиметров. Известно, что все крупные реки Китая вышли из берегов. В итоге потоки воды сносят опоры ЛЭП и автомобили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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