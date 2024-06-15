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15 июня, 11:15

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Новости регионов: сильный ливень прошел в Крыму

Новости регионов: сильный ливень прошел в Крыму

Пять человек погибли при обрушении подъезда в Шебекине

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Сильный ливень прошел в Крыму. На полуостров обрушились грозы с градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду. Пик непогоды, по прогнозу синоптиков, еще впереди.

В Шебекине Белгородской области пять человек погибли после обрушения подъезда жилого дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Часть здания рухнула из-за обстрела ВСУ. По предварительной информации, повреждены 20 квартир.

В Мурманской области спасатели пытаются освободить горбатого кита, который запутался в сетях. Животное ранее заметили туристы недалеко в Баренцевом море, у берегов села Териберка. Из-за сетей кит не может открыть пасть, а веревка наносит повреждения коже.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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