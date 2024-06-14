Ракетная опасность объявлена в Белгородской и Курской областях

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Режим ракетной опасности объявили в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщили главы регионов в своих соцсетях.

Так, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал местных жителей укрыться в подвале и оставаться там до получения сигнала об отбое ракетной опасности.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов также посоветовал гражданам укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Ранее взрыв прогремел на окраине города Шебекино. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. Территорию оцепили, причины взрыва в данный момент устанавливаются.

До этого украинские дроны-камикадзе дважды атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате атак пострадали четыре человека.